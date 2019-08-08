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Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

Рубрика: общество

17.08.2019 07:08

Фото с сайта Pixabay.com

Самым желанным для проживания россияне сочли Москву, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Казань.

Новосибирск не попал в десятку самых востребованных городов по рейтингу аналитиков организации «Авито Недвижимость». Столица Сибири заняла 12 место в списке. Также в список вошли ещё четыре сибирских города: Барнаул (14 место), Омск (17 место), Красноярск (18 место) и Иркутск (19 место).

Первое место в рейтинге заняла Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. Самым непривлекательным для россиян городом оказался Тольятти.

Также аналитики «Авито Недвижимость» отметили, что в крупнейших городах страны выросли цена на недвижимость. Так, Новосибирск занял четвёртое место в списке городов, где жильё стало значительно дороже. По сравнению с 2018 годом цены на квадратный метр выросли на 9,9%. 

Наименее всего цены изменились в Челябинске. За год  цена на квадратный метр увеличилась на 2,8%. Самый большой рост цент отмечен в Казани (14,3%).

Напомним, в феврале 2018 года Новосибирск не вошёл в топ-5 туристических городов Сибири.

Дарья Мелехова

Теги: статистика жильё рейтинг Новосибирск

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Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

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вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

вчера 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

вчера 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

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Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

вчера 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

вчера 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

вчера 14:39 Хроника 0 Коммент.

У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

вчера 14:28 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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