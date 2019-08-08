Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

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Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов РоссииРубрика: общество
17.08.2019 07:08
Фото с сайта Pixabay.com
Самым желанным для проживания россияне сочли Москву, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Казань.
Новосибирск не попал в десятку самых востребованных городов по рейтингу аналитиков организации «Авито Недвижимость». Столица Сибири заняла 12 место в списке. Также в список вошли ещё четыре сибирских города: Барнаул (14 место), Омск (17 место), Красноярск (18 место) и Иркутск (19 место).
Первое место в рейтинге заняла Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. Самым непривлекательным для россиян городом оказался Тольятти.
Также аналитики «Авито Недвижимость» отметили, что в крупнейших городах страны выросли цена на недвижимость. Так, Новосибирск занял четвёртое место в списке городов, где жильё стало значительно дороже. По сравнению с 2018 годом цены на квадратный метр выросли на 9,9%.
Наименее всего цены изменились в Челябинске. За год цена на квадратный метр увеличилась на 2,8%. Самый большой рост цент отмечен в Казани (14,3%).
Напомним, в феврале 2018 года Новосибирск не вошёл в топ-5 туристических городов Сибири.
Дарья Мелехова
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