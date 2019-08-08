Новосибирская полиция опубликовала фото опасного грабителя

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Новосибирская полиция опубликовала фото опасного грабителяРубрика: проиcшествия
16.08.2019 17:51
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сотрудники полиции в Новосибирске просят горожан оказать помощь в опознании преступника; изображённый на фото человек подкараулил несовершеннолетнего в подъезде и отнял дорогостоящий строительный инструмент.
В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 15 августа 2019 года в Ленинском районе города. Около 10:15 подозреваемый вошёл в подъезд дома № 40/2 на улице Котовского и стал поджидать жертву. Когда в подъезд зашёл несовершеннолетний парень, преступник набросился на него и силой забрал у него шуруповёрт стоимостью в 5 тысяч рублей, а затем скрылся.
На вид нападавшему около 20-25 лет. Волосы – тёмные, короткие. Одет был в светлую футболку, тёмные штаны и летние тапочки.
Напомним, в марте этого года шуруповёрт вылетел из окна и разбил мужчине голову в Новосибирске.
Александр Шпак
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Лента новостей
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