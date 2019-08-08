Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

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Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещейРубрика: наука
16.08.2019 18:40
Фото с сайта pixabay.com
Новосибирские генетики будут изучать опасных клещей Северной Кореи одними из первыми в мире; учёные из КНДР приедут за опытом создания лекарств против рака.
Угрозу неизученных клещей-переносчиков энцефалита из Северной Кореи устранят учёные СО РАН. Сегодня, 16 августа «Наука в Сибири» рассказала об итогах визита делегации из КНДР в Новосибирск.
Во время рабочего визита северокорейская делегация интересовалась медициной и генетикой, в программе визита был Институт цитологии и генетики, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН и другие. Учёные из закрытого государства под управлением Ким Чен Ына предложили направить специалистов в Новосибирск для совместной работе над Рнк-разработками против онкологии, диагностики рака на молекулярном уровне и создании новых лекарств.
«С директором ИХБФМ СО РАН членом-корреспондентом РАН Дмитрием Владимировичем Пышным мы обсуждали в том числе исследование иксодовых клещей — переносчиков энцефалита — в Северной Корее. Выяснилось, что в институте достаточно данных о клещах по всему миру, кроме КНДР. По возвращении я обязательно подниму этот вопрос с нашими специалистами», – рассказал академик Ко Кван Зин.
Новосибирцы развенчали миф об уровне науки и медицины в закрытой стране Северная Корея во время визита иностранцев. По словам директора Института цитологии и генетики СО РАН, академика Михаила Воеводы северокорейские специалисты продемонстрировали не только преимущества традиционной медицины, но и опыт по созданию вакцин против онкологии.
«Несмотря на трудности с научно-технологическим обменом, которые есть у Северной Кореи, ее граждане могут учиться и работать в восточноазиатских странах, прежде всего Китае, Вьетнаме, Малайзии, где уровень исследований очень хороший. Мы заинтересованы в сотрудничестве с северокорейскими биологами, надеюсь, нас поддержат российские грантовые фонды», – сообщил Михаил Воевода.
Напомним, в конце апреля дипломаты КНДР почтили память спасителя Ким Ир Сена в Новосибирске.
Никита Манько
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