Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

Фото Wikipedia и пресс-служба НГТУ

На базе НГТУ восстановят до лётного состояния уникальный боевой самолёт; реставрация машины времён Великой Отечественной войны займёт около трёх лет.

Фронтовой бомбардировщик Ту-2 будут восстанавливать на базе НГТУ специалисты ООО «Авиареставрация».

По сообщению пресс-службы вуза, самолёт был куплен фондом «Крылатая память Победы» у американского музея War Eagles Air Museum. Там он хранился в разобранном виде и не экспонировался. По оценкам реставраторов, данный борт находился в боевом строю. Вначале в СССР до 1949 года, а затем в Народно-освободительной армии Китая до 1960-х, а по некоторым источникам, до 1980-х годов. Из Поднебесной бомбардировщик попал в США.

«Это не сбитый и не разбитый самолёт. Мы ещё не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Бомбардировщик будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана», – рассказал президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский.

Самолёт в разобранном виде будет доставлен автомобилем на следующей неделе в Новосибирск. Точная дата пока неизвестна. Предполагается, что реставрация займёт три года. Она будет проходить под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Владимира Бернса.

После завершения работ этот самолёт станет единственным в мире летающим образцом бомбардировщика Ту-2. Все остальные экспонаты, имеющиеся в музеях – статичные.

Ранее на базе НГТУ восстановили штурмовик Ил-2, поднятый со дна озера. Этот самолёт принимал участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде. Воссозданный истребитель И-16 был передан в музей в Верхней Пышме в Свердловской области. Кроме того, сейчас студенты работают над восстановлением самолёта САМ-5. Летательных аппаратов данного типа не только не сохранилось, но и у имеющегося отсутствуют некоторые узлы и агрегаты, что затрудняет реставрацию.

Напомним, в конце июня самолёт Аллы Пугачёвой стал экспонатом музея в Новосибирске.