Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

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Отравленную нитратами партию свеклы продавали в НовосибирскеРубрика: общество
16.08.2019 18:13
Фото с сайта pixabay.com
Эксперты проверили четверть всех лоточников в Новосибирске; большинство жалоб на некачественный товар без документов подтвердились.
Почти 200 палаток и торговых точек по продаже овощей попали под проверки в Новосибирске и области. Сегодня, 16 августа, Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки овощей на содержание нитратов и пестицидов.
Всего в Новосибирской области почти 800 торговых точек по продаже овощей, под проверку попала четверть из них. Специалисты набрали 733 овоща для лабораторных проверок на нитраты и пестициды, в итоге только один образец свежей свёклы местного происхождения, вероятно поставленный в оптовом количестве в Новосибирск, показал превышение по количеству нитратов.
Новосибирцы часто звонили на «горячую линию» – кроме сотни консультаций было получено 10 жалоб на качество овощей с лотка. В восьми из десяти случаев продавцов-лоточников оштрафовали за отсутствие сертификатов о качестве товара, общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.
Роспотребнадзор рекомендовал потребителям высказывать жалобы на нарушение прав потребителей по телефону «горячей линии» 8 800 350-5060.
Напомним, 14 августа места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре.
Никита Манько
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