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Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

Рубрика: общество

16.08.2019 18:13

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты проверили четверть всех лоточников в Новосибирске; большинство жалоб на некачественный товар без документов подтвердились. 

Почти 200 палаток и торговых точек по продаже овощей попали под проверки в Новосибирске и области. Сегодня, 16 августа, Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки овощей на содержание нитратов и пестицидов.

Всего в Новосибирской области почти 800 торговых точек по продаже овощей, под проверку попала четверть из них. Специалисты набрали 733 овоща для лабораторных проверок на нитраты и пестициды, в итоге только один образец свежей свёклы местного происхождения, вероятно поставленный в оптовом количестве в Новосибирск, показал превышение по количеству нитратов. 

Новосибирцы часто звонили на «горячую линию» – кроме сотни консультаций было получено 10 жалоб на качество овощей с лотка. В восьми из десяти случаев продавцов-лоточников оштрафовали за отсутствие сертификатов о качестве товара, общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.

Роспотребнадзор рекомендовал потребителям высказывать жалобы на нарушение прав потребителей по телефону «горячей линии» 8 800 350-5060.

Напомним, 14 августа места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре.

 

Никита Манько

Теги: права потребителей торговля Роспотребнадзор

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сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

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сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

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Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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