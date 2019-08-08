Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты проверили четверть всех лоточников в Новосибирске; большинство жалоб на некачественный товар без документов подтвердились.

Почти 200 палаток и торговых точек по продаже овощей попали под проверки в Новосибирске и области. Сегодня, 16 августа, Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки овощей на содержание нитратов и пестицидов.

Всего в Новосибирской области почти 800 торговых точек по продаже овощей, под проверку попала четверть из них. Специалисты набрали 733 овоща для лабораторных проверок на нитраты и пестициды, в итоге только один образец свежей свёклы местного происхождения, вероятно поставленный в оптовом количестве в Новосибирск, показал превышение по количеству нитратов.

Новосибирцы часто звонили на «горячую линию» – кроме сотни консультаций было получено 10 жалоб на качество овощей с лотка. В восьми из десяти случаев продавцов-лоточников оштрафовали за отсутствие сертификатов о качестве товара, общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей.

Роспотребнадзор рекомендовал потребителям высказывать жалобы на нарушение прав потребителей по телефону «горячей линии» 8 800 350-5060.

Напомним, 14 августа места с самым высоким риском быть укушенным клещами назвали в новосибирском Роспотребнадзоре.