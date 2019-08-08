Погода на Алтае в выходные: дожди с грозами могут испортить отдых

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Новосибирцам, решившим провести выходные на Алтае, нужно брать плащи и резиновые сапоги; солнечные часы могут быть редкостью.

В ближайшие два дня погода в Алтайском крае и Республике Алтай не всегда будет радовать туристов и местных жителей. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирской УГМС», в любимых местах отдыха новосибирцев будет преобладать ненастная погода.

По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае будет переменная облачность, дожди и грозы. Температура воздуха днём будет +23…+28 градусов. По ночам столбик термометра опустится до отметок +9…+14. Ветер северный 2-4 метра в секунду с порывами до 6-10. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, будет расти.

В Республике Горный Алтай, синоптики также прогнозируют пасмурную погоду с дождями и грозами. Температура воздуха днём +20…+27 градусов, ночью +7…+17. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду с порывами до 8-9. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, будет расти.

Напомним, в прошлые выходные на Алтае шли дожди.