Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

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Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в НовосибирскеРубрика: экономика, общество
16.08.2019 20:20
Фото из архива Сиб.фм
Четыре месяца суд пытался закрыть самый популярный ТЦ Академгородка; очередная проверка прокуратуры прошла гладко.
Крупнейший торговый центр Академгородка не станут закрывать через суд. Сегодня,16 августа администрация торгово-развлекательного комплекса «Эдем» сообщила об очередной проверке в группе «ВКонтакте».
Межведомственная проверка проходила 14 августа при участии прокуратуры Советского района, отдела надзорной деятельности регионального МЧС и судебно-экспертной испытательно-пожарной лаборатории в Новосибирске.
«В ходе проведения проверки нарушений не выявлено, ТРК «Эдем» полностью соответствует всем нормам. ТРК «Эдем» очередной раз доказал, что он был и есть полностью безопасным для посещения наших гостей», – прокомментировала администрация.
Решение о закрытии ТРК «Эдем» из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности было вынесено ещё в апреле. По официальной версии пожарные обнаружили закрытые на замок эвакуационные выходы и непроверенные огнетушители. В кинозалах не было оповещения людей на случай возгорания.
В июле юристы пытались обжаловать решение суда, но уже в середине месяца Новосибирский областной суд приостановил работу ТРК. К этому моменту администрация уже устранила вменяемые нарушения.
Напомним, 29 июля прокуратура потребовала закрыть крупнейший ТЦ «Восток» у барахолки в Новосибирске – недавно суд отклонил иск.
Никита Манько
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