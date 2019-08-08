Проводник vs пассажир: кто должен убирать бельё в поезде

Фото с официального аккаунта АО «РЖД» в социальной сети Twitter

В пассажирской компании рассказали, кто должен убирать постельное бельё в поездах дальнего следования; это обязанность проводников.

Пассажир не должен сдавать постельное бельё. Однако он может сделать доброе дело и аккуратно сложить постельные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«Проводник самостоятельно должен собрать постельное бельё после прибытия поезда на конечную станцию», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в Новосибирском участке Западно-Сибирского филиала АО «ФПК».

Более того, в правилах перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте говорится о том, что проводник по просьбе пассажира обязан застелить спальное место, особенно если это пожилой пассажир, пассажир с ограниченными возможностями или пассажир с маленькими детьми.

Представитель компании отметил, что сейчас проводники в обязательном порядке застилают в фирменных поездах верхние полки купейных вагонов, а также откидные нижние в СВ.

Напомним, в середине июля стало известно, за какие ошибки в билете могут не посадить в поезд.