Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

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Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту ТолмачёвоРубрика: общество
16.08.2019 18:12
Фото с сайта macusima.livejournal.com
От катастрофы, аналогичной той, что произошла в подмосковном Жуковском, не застрахован никто, рядом с Толмачёво живут серебристые чайки, летающие на большой высоте.
Птицы, живущие в районе аэропорта Толмачёво, могут залететь в двигатель взлетающего или заходящего на посадку пассажирского самолёта.
Как рассказал корреспонденту Сиб.фм орнитолог Алексей Яновский, рядом с новосибирской воздушной гаванью расположены водоёмы и заболоченная местность. Это излюбленные места гнездований птиц.
«Рядом с Толмачёво обитают серебристые чайки. Это достаточно крупные птицы, массой около 700 граммов. Они летают на достаточно большой высоте и могут попасть в двигатель воздушного судна или лобовое стекло», – рассказал Алексей Яновский.
Специалист отметил, что также большую опасность представляют коршуны и грачи.
Однако эксперт отметил, что степень риска для самолётов достаточно невелика, поскольку, по его оценке, в аэропорту Толмачёво хорошо налажена работа орнитологической службы.
Как ранее сообщал Сиб.фм, птицы стали причиной катастрофы самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Жуковский. После попадания чаек в двигатель во время взлёта он заглох. Пилот принял решение посадить лайнер на кукурузное поле. К счастью, никто не погиб, но тем не менее более 70 человек обратились за медицинской помощью.
Напомним, 23 июля в Западно-Сибирской прокуратуре рассказали о скоплении птиц в районе аэропорта Толмачёво.
Анатолий Якимов
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