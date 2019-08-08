Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

Фото с сайта macusima.livejournal.com

От катастрофы, аналогичной той, что произошла в подмосковном Жуковском, не застрахован никто, рядом с Толмачёво живут серебристые чайки, летающие на большой высоте.

Птицы, живущие в районе аэропорта Толмачёво, могут залететь в двигатель взлетающего или заходящего на посадку пассажирского самолёта.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм орнитолог Алексей Яновский, рядом с новосибирской воздушной гаванью расположены водоёмы и заболоченная местность. Это излюбленные места гнездований птиц.

«Рядом с Толмачёво обитают серебристые чайки. Это достаточно крупные птицы, массой около 700 граммов. Они летают на достаточно большой высоте и могут попасть в двигатель воздушного судна или лобовое стекло», – рассказал Алексей Яновский.

Специалист отметил, что также большую опасность представляют коршуны и грачи.

Однако эксперт отметил, что степень риска для самолётов достаточно невелика, поскольку, по его оценке, в аэропорту Толмачёво хорошо налажена работа орнитологической службы.

Как ранее сообщал Сиб.фм, птицы стали причиной катастрофы самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Жуковский. После попадания чаек в двигатель во время взлёта он заглох. Пилот принял решение посадить лайнер на кукурузное поле. К счастью, никто не погиб, но тем не менее более 70 человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, 23 июля в Западно-Сибирской прокуратуре рассказали о скоплении птиц в районе аэропорта Толмачёво.