Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

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Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домовРубрика: общество
16.08.2019 16:49
фото с сайта pixabay.com
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» людей переселят из непригодных для жизни зданий; до 2024 года региону планируют выделить на это более 3,9 миллиарда рублей.
В Новосибирской области возобновлено федеральное финансирование переселения людей из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. На эти цели области планируют выделить более 3,9 млрд рублей до 2024 года.
«Уже к концу 2019 года в регионе планируется расселить около двух тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и 103 человека. Ключи от новых квартир недавно были вручены 50 гражданам, проживавшим в 18 аварийных жилых домах площадью 867 квадратных метров на территории Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.
Также Денис Архипов отметил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на благоустройство территорий до 2024 года в регион будет направлено порядка 5 млрд рублей. Уже в 2019 году преобразуют 116 придомовых территорий и 45 общественных пространств. Крупнейшим объектом благоустройства этого года стал Сквер Славы в Ленинском районе города Новосибирска.
Напомним, 15 августа стало известно, что новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области.
Никита Минин
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