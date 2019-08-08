Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

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Два пикета обманутых дольщиков Новосибирска перерастут в голодовку; в конце августа люди намерены устроить акцию протеста на ступенях мэрии.

Лига обманутых дольщиков Новосибирска заявила о двух митингах, которые пройдут 20 и 31 августа в Нарымском сквере.

«После митинга 31 августа мы пойдём на ступени мэрии и объявим голодовку. Будет участвовать от 50 до 100 человек. Плюс, днём будут подходить обманутые дольщики, которым здоровье не позволяет голодать», – сообщила одна из активистов движения обманутых дольщиков в группе WhatsApp.

По данным открытых источников в Новосибирске до сих пор числятся в списке обманутых дольщиков более 2000 человек. По данным прокуратуры Новосибирской области в регионе 58 проблемных объектов. Один из самых сложных долгостроев — многоэтажка в «Новомарусино», здесь обманутыми оказались более 700 семей.

Напомним, весной обманутые дольщики Новосибирска планировали выйти отдельной колонной на первомайскую демонстрацию.