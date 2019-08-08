Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в НовосибирскеРубрика: общество
16.08.2019 13:13
фото pixabay.com
Два пикета обманутых дольщиков Новосибирска перерастут в голодовку; в конце августа люди намерены устроить акцию протеста на ступенях мэрии.
Лига обманутых дольщиков Новосибирска заявила о двух митингах, которые пройдут 20 и 31 августа в Нарымском сквере.
«После митинга 31 августа мы пойдём на ступени мэрии и объявим голодовку. Будет участвовать от 50 до 100 человек. Плюс, днём будут подходить обманутые дольщики, которым здоровье не позволяет голодать», – сообщила одна из активистов движения обманутых дольщиков в группе WhatsApp.
По данным открытых источников в Новосибирске до сих пор числятся в списке обманутых дольщиков более 2000 человек. По данным прокуратуры Новосибирской области в регионе 58 проблемных объектов. Один из самых сложных долгостроев — многоэтажка в «Новомарусино», здесь обманутыми оказались более 700 семей.
Напомним, весной обманутые дольщики Новосибирска планировали выйти отдельной колонной на первомайскую демонстрацию.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное