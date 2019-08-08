Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников

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Судебные приставы отправили в приют двух собак, которых должники бросили в квартире; забирать животных съехавшие люди не планировали.

В Ленинском районе Новосибирска судебному приставу пришлось вмешаться в судьбу двух брошенных собак. Хозяева животных незаконно проживали в квартире и по решению суда должны были покинуть помещение. После того как пристав уведомил горожан о необходимости покинуть помещение, люди съехали, вывезли вещи и бросили в запертой квартире своих собак – далматинца и дворнягу. Забирать животных хозяева не собирались. В судьбу собак пришлось вмешаться судебному приставу. При содействии администрации района преданных животных устроили в приют.

Напомним, 9 августа в Новосибирске ветеринары отказались помочь истекающей кровью собаке.