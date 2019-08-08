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«Сына, сыночек, ты где?!»: нашедшая пропавшего Колю Бархатова волонтёр раскрыла секрет чудесного спасения ребёнка

Рубрика: общество, проиcшествия

16.08.2019 12:50

фото Юлии Черновой и из архива Сиб.фм

Тысяча человек искали потерявшегося трёхлетнего мальчика в лесу под Омском; поисковику из Москвы помог её материнский инстинкт.

Поисковики из отряда «Лиза Алерт» рассказали Сиб.фм, как волонтёр из Москвы смогла найти пропавшего Колю Бархатова. 

«Таня Филиппова прилетела из Москвы, чтобы помочь в поисках. Она – мать троих детей, поэтому быстро сообразила, что звать ребёнка нужно не по имени. Таня начала кричать: "Сына, сыночек, ты где?". И Коля откликнулся. Его обнаружили в 800 метрах от того места, где он исчез. Мальчик стоял в воде, но не плакал. Ребёнок – герой. Он двое суток пробыл в лесу, где люди мёрзли в тёплой одежде. Сейчас Коля находится в больнице, рядом с ним мама», – сообщила Юлия Чернова, которая участвовала в операции.

Родители сказали, что больше никогда не поедут в лес. Как передали слова матери Коли поисковики, она больше не сможет пережить подобный стресс. 

По последний данным, в поисках Коли Бархатова участвовали тысяча человек, среди которых были сотрудники росгвардии, полиции и местные жители. Волонтёры приезжали не только из Омской области, но и из соседних регионов, а также из Москвы. В поисках были использованы личные автомобили и специализированная техника, в том числе самолёт.

Как ранее писал Сиб.фм, трёхлетний Коля Бархатов пропал в лесу Большереченского района 13 августа, когда его родители отправились собирать ягоды и оставили ребёнка одного в машине. 

Напомним, 15 августа пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым.

 

Никита Минин

Теги: Омская область ребёнок пропал

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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