Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

Лента новостейПредложить новость
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТПРубрика: проиcшествия
16.08.2019 19:15
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Новосибирский водитель не успел сбавить скорость и столкнулся с тремя авто; пассажирку увезли в больницу.
Пожилая пассажирка такси попала в больницу в столкновении четырёх авто. Инцидент произошёл 16 августа около 16:00-17:00 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Карла Либкнехта, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54» «ВКонтакте».
Первоначально сообщалось, что участниками ДТП стали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, седан Daewoo Nexia, хэтчбек Honda Fit и минивэн Toyota Corolla Spacio. Одна из участниц ДТП поспешила обвинить водителя Daewoo.
«Виноват водитель Daewoo Nexia, который летел с большой скоростью, и не увидел что Honda Fit остановилась для поворота. Пытаясь объехать препятствие, мужчина вырулил на встречную полосу, задел другую машину и отскочил ещё и в Honda Fit.
По данным сообщества, водитель Daewoo Nexia работал таксистом, он получил ушибы, ссадины и раны. Пассажирка такси – пожилая женщина была доставлена в больницу на карете скорой помощи.
Toyota Corolla Spacio и Land Cruiser Prado получили вмятины передней левой части корпуса, а у Honda Fit пострадал задний левый бок. На месте работает экипаж ГИБДД, организована проверка.
Напомним, 16 августа японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Хрен в сумку
О борьбе бабушек за места и ящики, мировоззрении и, конечно, Путине...
Новости по теме
Популярное