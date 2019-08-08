Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Новосибирский водитель не успел сбавить скорость и столкнулся с тремя авто; пассажирку увезли в больницу.

Пожилая пассажирка такси попала в больницу в столкновении четырёх авто. Инцидент произошёл 16 августа около 16:00-17:00 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Карла Либкнехта, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54» «ВКонтакте».

Первоначально сообщалось, что участниками ДТП стали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, седан Daewoo Nexia, хэтчбек Honda Fit и минивэн Toyota Corolla Spacio. Одна из участниц ДТП поспешила обвинить водителя Daewoo.

«Виноват водитель Daewoo Nexia, который летел с большой скоростью, и не увидел что Honda Fit остановилась для поворота. Пытаясь объехать препятствие, мужчина вырулил на встречную полосу, задел другую машину и отскочил ещё и в Honda Fit.

По данным сообщества, водитель Daewoo Nexia работал таксистом, он получил ушибы, ссадины и раны. Пассажирка такси – пожилая женщина была доставлена в больницу на карете скорой помощи.

Toyota Corolla Spacio и Land Cruiser Prado получили вмятины передней левой части корпуса, а у Honda Fit пострадал задний левый бок. На месте работает экипаж ГИБДД, организована проверка.

Напомним, 16 августа японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска.