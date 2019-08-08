Транзит через Новосибирск могут сделать платным

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Подрядчика для корректировки обоснованности проекта Юго-Западного транзита Новосибирска ищет ТУАД; за проезд по дороге могут брать деньги.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило конкурс на корректировку экономической обоснованности проекта строительства Юго-Западного транзита Новосибирска. Информация размещена на сайте «Витрина закупок Новосибирской области».

Требование ТУАД: выполнение работ по корректировке обоснования инвестиций в строительство магистральной дороги. Заказчик также предлагает рассмотреть вариант взимания платы за транзитный проезд.

По задумке заказчика, магистраль должна соединить трассы «Байкал» и «Чуйский тракт» через Бугринский мост. Проект был разработан и согласован ещё в 2009 году, но тогда на его реализацию не нашлось средств.

Реализовать проект планируют на основе частно-государственного партнёрства.

Напомним, 1 августа Новосибирск не попал в топ-10 городов с плохими дорогами.