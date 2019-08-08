У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

фото из группы «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» в социальной сети «ВКонтакте»

После пикета неизвестные взломали дверь квартиры девушки, которую подозревают в жестоком убийстве рыжего кота.

Школьница, подозреваемая в убийстве рыжего кота Моти, сегодня ночью решила нарушить молчание и ответила зоозащитникам, организовавшим пикет. В три часа ночи она разместила комментарий под одной из записей группы «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» в социальной сети «ВКонтакте», в котором обвинила организаторов мероприятия в вандализме. Также она прикрепила к сообщению фотографии выломанной двери своей квартиры.

«Больные люди, увидимся все в суде», – написано под снимком.

Однако сочувствия девушка так и не дождалась. Комментаторы восхитились работой вандалов и посчитали, что «жертва» заслужила такие последствия.

Чуть позже в официальной группе пикета появилась новость о сборе средств на дополнительного адвоката для хозяйки Моти. Выбор активистов пал на Сергея Егорова, который занимается делами по жестокому обращению с животными. Чтобы нанять адвоката, владельцам кота необходимо 100 тысяч рублей.

Напомним, 15 августа более ста человек потребовали наказать живодёрок в Новосибирске.