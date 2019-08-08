У Толмачёво может появиться свой «птичий паспорт»

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Орнитологи предложили создать паспорта для каждого аэропорта России; идея возникла после аварийной посадки самолёта в Подмосковье.

Российские учёные предложили создать «паспорт аэропорта» после того, как пассажирскому самолёту A321 пришлось совершить экстренную посадку в кукурузном поле из-за попавшей в двигатель чайки. Информацией поделились «Известия».

«В таком документе надо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные. Это интенсивность взлётов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочее», – сообщил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Если идея получит своё развитие, то свой «паспорт» появится и у новосибирского аэропорта Толмачёво.

Также специалист отметил, что избежать столкновения с птицами только при помощи акустического отпугивания невозможно. Для обеспечения орнитологической безопасности необходима индивидуальная программа для каждого аэропорта.

Напомним, 23 июля птицы мешали самолётам вылетать из аэропорта Толмачёво.