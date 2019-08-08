В теплотрассе в городе Оби нашли скелет человека

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На остановке «Больница» в Оби правоохранители достали скелетированные останки из теплотрассы; о костях силовики узнали от рабочих, которые обнаружили их во время ремонтных работ.

В Оби обнаружили человеческий скелет. Об этом Сиб.фм сообщили очевидцы происшествия. Мёртвое тело было найдено днём 15 августа 2019 года в теплотрассе неподалёку от остановки «Больница». По словам свидетелей, от тела почти ничего не осталось.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. По словам пресс-секретаря СУ СКР по Новосибирской области Михаила Третьякова, останки были обнаружены рабочими в теплотрассе, прилегающей к территории местной поликлиники, во время осуществления ремонтных работ.

Причину смерти погибшей, а также почему её тело так долго находилось неподалёку от общественного места, предстоит выяснить следователям. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Напомним, в июле этого года расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске.