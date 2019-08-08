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«Вечеринка Disco Дача» пройдет сегодня в «Максимилиансе»Рубрика: афиша
16.08.2019 13:56
фото «Радио Дача»
«Радио Дача» приглашает на «Вечеринку Disco Дача» в баварский клубный ресторан «Максимилианс».
Как известно, любимые песни повышают настроение, снимают напряжение, а также стимулируют гормоны счастья. Проверить это можно уже сегодня, 16 августа, в 20:00.
Сегодня вечером для гостей мероприятия – только любимые музыкальные хиты, живая музыка, конкурсы и, конечно, подарки от любимой радиостанции.
Всеми любимые и знакомые мелодии, яркие и заводные ритмы disco, хорошее настроение, веселье и танцы — все это «Disco Дача»!
Информация в официальной группе «Радио Дача 106.7 FM» во «ВКонтакте».
Запрещено для детей.
Напомним, 14 августа стало известно, что любой желающий может выиграть ящик лимонада от «Нового Радио».
Никита Минин
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Лента новостей
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