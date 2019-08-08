Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

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Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321Рубрика: проиcшествия
16.08.2019 14:39
Фото Сергея Дианова из социальной сети «ВКонтакте», видео с канала Ruptly в Youtube
В сети появилось видео, на котором заметно, как птица попадает в двигатель самолёта Airbus A321; на борту в этот момент находились 233 человека.
Пассажир самолёта запечатлел на видео, как загорелся двигатель A321. 40-секундный ролик появился на канале Ruptly видеохостинга Youtube.
Как выяснилось, в двигатель самолёта, который летел из Москвы в Симферополь, попала чайка. Лётчикам Георгию Мурзину и Дамиру Юсупову пришлось в экстремальных условиях совершить посадку лайнера на кукурузном поле. На борту A321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря слаженной работе пилотов обошлось без жертв.
Напомним, ранее стало известно, что у аэропорта Толмачёво может появиться свой «птичий паспорт».
Никита Минин
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