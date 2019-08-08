Лента новостейПредложить новость
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей РоссииРубрика: общество
16.08.2019 20:54
Фото из группы "Интернетовед" в социальной сети "ВКонтакте"
Десятки протестующих родителей Мохового остались без любимого директора; многодетные матери возобновят пикеты администрации.
Чиновники администрации Чановского района в Новосибирской области не дали бывшему директору Галине Чужаевой вернуться в Моховскую среднюю школу. Сегодня, 16 августа представители родительского комитета школы рассказали Сиб.фм об итогах конкурса на место директора.
История пожилого директора сельской школы из глубинки Галины Чужаевой целый месяц обсуждалась в соцсетях и федеральных СМИ благодаря родителям из села Моховое, дружно выступившим в её поддержку. Взрослые выходили на одиночные пикеты, дети заклеивали рты и записывали обращения к президенту в надежде вернуть любимого директора.
«Глава района Виктор Губер не сдержал свое обещание родителям, данное чтобы приглушить протест, и проголосовал против. В конкурсной комиссии участвовали 10 человек: чиновники, председатель совета депутатов, директора других школ, и всего четверо родителей – все многодетные мамы. Десять единогласно выступили против Галины Васильевны, её почти полтора часа допрашивали и завалили вопросами. Выбрали заготовленного кандидата, бывшего директора школы в Юрках – он ответил на вопросы за пять минут. Неизвестно, будут ли проводиться митинги по этому поводу, но пикеты точно будут. Например, завтра родители у администрации соберутся», – рассказал Сиб.фм общественник Армен Аракелов.
Напомним, 7 августа 2019 года власти пожаловались на митинг школьников и родителей против увольнения директора.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное