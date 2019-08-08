Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

Фото из группы "Интернетовед" в социальной сети "ВКонтакте"

Десятки протестующих родителей Мохового остались без любимого директора; многодетные матери возобновят пикеты администрации.

Чиновники администрации Чановского района в Новосибирской области не дали бывшему директору Галине Чужаевой вернуться в Моховскую среднюю школу. Сегодня, 16 августа представители родительского комитета школы рассказали Сиб.фм об итогах конкурса на место директора.

История пожилого директора сельской школы из глубинки Галины Чужаевой целый месяц обсуждалась в соцсетях и федеральных СМИ благодаря родителям из села Моховое, дружно выступившим в её поддержку. Взрослые выходили на одиночные пикеты, дети заклеивали рты и записывали обращения к президенту в надежде вернуть любимого директора.

«Глава района Виктор Губер не сдержал свое обещание родителям, данное чтобы приглушить протест, и проголосовал против. В конкурсной комиссии участвовали 10 человек: чиновники, председатель совета депутатов, директора других школ, и всего четверо родителей – все многодетные мамы. Десять единогласно выступили против Галины Васильевны, её почти полтора часа допрашивали и завалили вопросами. Выбрали заготовленного кандидата, бывшего директора школы в Юрках – он ответил на вопросы за пять минут. Неизвестно, будут ли проводиться митинги по этому поводу, но пикеты точно будут. Например, завтра родители у администрации соберутся», – рассказал Сиб.фм общественник Армен Аракелов.

Напомним, 7 августа 2019 года власти пожаловались на митинг школьников и родителей против увольнения директора.