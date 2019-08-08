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Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

Рубрика: проиcшествия

16.08.2019 16:10

Фото с сайта pixabay.com

В Кировском районе Новосибирска прогремел взрыв; один человек погиб.

По факту гибели человека на территории металлобазы следственным управлением СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, взрыв на металлобазе, расположенной в Кировском районе Новосибирска, произошёл 16 августа около 11 утра. Во время обработки металла газосварочным аппаратом произошёл хлопок. 45-летний рабочий получил травму головы, несовместимую с жизнью.

На место трагедии выехали представители правоохранительных ведомств. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и тела погибшего, допрашиваются очевидцы. 

Устанавливаются условия и причины, предшествующие данному происшествию. 

Напомним, 29 июля в Якутии в результате взрыва газа пострадал сварщик.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск СУ СКР взрыв

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сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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