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Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

16.08.2019 08:58

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ВЛАДИМИР САВЧЕНКОВ

Автомобиль Toyota Carina столкнулся с мотоциклом Honda CBR на Красном проспекте; водитель мотоцикла попал в больницу. 

Правоохранители в Новосибирске проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал один из его участников, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

Инцидент произошёл 16 августа 2019 года. Водитель автомобиля Toyota Carina повернул с улицы Депутатской на Красный проспект. Сразу после поворота, в 19:55, на Красном проспекте возле дома № 34 27-летний водитель сбил мотоцикл Honda CBR, под управлением 44-летнего мужчины. 

От удара мотоциклист упал. С места происшествия его госпитализировали медики. Согласно предварительному диагнозу, мужчина получил закрытую травму большеберцовой кости.

Кто виновен в случившемся ДТП – предстоит разобраться инспекторам.  

Напомним, 15 августа водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской области.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия Новосибирск

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сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Транзит через Новосибирск могут сделать платным

сегодня 09:18 Общество 0 Коммент.

Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:38 Хроника 0 Коммент.

Причину задержки рейса в Душанбе назвали в Толмачёво

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вчера 18:49 Культура 0 Коммент.

Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:33 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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