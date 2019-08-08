Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ВЛАДИМИР САВЧЕНКОВ

Автомобиль Toyota Carina столкнулся с мотоциклом Honda CBR на Красном проспекте; водитель мотоцикла попал в больницу.

Правоохранители в Новосибирске проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал один из его участников, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Инцидент произошёл 16 августа 2019 года. Водитель автомобиля Toyota Carina повернул с улицы Депутатской на Красный проспект. Сразу после поворота, в 19:55, на Красном проспекте возле дома № 34 27-летний водитель сбил мотоцикл Honda CBR, под управлением 44-летнего мужчины.

От удара мотоциклист упал. С места происшествия его госпитализировали медики. Согласно предварительному диагнозу, мужчина получил закрытую травму большеберцовой кости.

Кто виновен в случившемся ДТП – предстоит разобраться инспекторам.

Напомним, 15 августа водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской области.