Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон
Новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Просторный коттедж с каретой и собственной рощей продают за 45 миллионов под Омском
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Японский седан сбил мотоциклиста в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
16.08.2019 08:58
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ВЛАДИМИР САВЧЕНКОВ
Автомобиль Toyota Carina столкнулся с мотоциклом Honda CBR на Красном проспекте; водитель мотоцикла попал в больницу.
Правоохранители в Новосибирске проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал один из его участников, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Инцидент произошёл 16 августа 2019 года. Водитель автомобиля Toyota Carina повернул с улицы Депутатской на Красный проспект. Сразу после поворота, в 19:55, на Красном проспекте возле дома № 34 27-летний водитель сбил мотоцикл Honda CBR, под управлением 44-летнего мужчины.
От удара мотоциклист упал. С места происшествия его госпитализировали медики. Согласно предварительному диагнозу, мужчина получил закрытую травму большеберцовой кости.
Кто виновен в случившемся ДТП – предстоит разобраться инспекторам.
Напомним, 15 августа водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской области.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон
Новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Просторный коттедж с каретой и собственной рощей продают за 45 миллионов под Омском
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное