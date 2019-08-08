Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

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В России утвердили новый список опасных для женщин видов работы; перечень сократили в четыре раза.

В России сократили список профессий, заниматься которыми запрещено женщинам. Министерство труда опубликовало новую версию документа, изменив его впервые за 19 лет.

Глава федерального минтруда Максим Топилин подписал приказ о сокращении списка недоступных женщинам видов работ более чем в четыре раза.

Дамам теперь можно занимать должности на морских судах, работать слесарями и ремонтировать автомобили, водить электропоезда и прыгать с парашютом.

Документ был подписан ещё 18 июля, однако только теперь стал доступен на сайте правовой информации.

Несмотря на существенное уменьшение количества запретных для женщин профессий, в списке по-прежнему остались должности на химическом и нефтяном производстве, горнодобыче, производстве летательных аппаратов и судостроении.

Напомним, 22 июля Новосибирск вошёл в топ-5 самых трудолюбивых городов России.