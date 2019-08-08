Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

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Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
16.08.2019 19:41
Скриншот с сайта Google Maps, 2013
Жители военного городка Оби с 90-х годов ждут расселения; один из домов треснул из-за стройки детского сада.
Жителей дома по улице Военный городок,110 экстренно эвакуировали из аварийного дома в городе Обь под Новосибирском. Сегодня, 16 августа потерпевшие рассказали Сиб.фм о разрушении дома из-за соседней стройки.
«110 дом в военном городке Оби расселяют в среднюю школу №2, дал трещину из-за постройки нового детского садика», – сообщила местная жительница Ольга.
Ранее жители ветхих домов в военном городке выступали против строительства нового детского сада, так как опасались за состояние своего жилья, уже признанного аварийным. В региональном минстрое обещали сдать трёхэтажное здание нового детского сада на 200 мест к лету 2020 года, но проект возмутил местных жителей «ВКонтакте».
Корреспондент Сиб.фм не смог оперативно получить комментарий администрации города Обь и подготовил запрос по причинам переселения жителей.
Напомним, 15 августа следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области.
Никита Манько
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Лента новостей
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