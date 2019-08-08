Более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай

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Резко увеличился экспорт мёда из Новосибирской области; все поставки осуществлялись в Китай.

Новосибирские производители значительно увеличили поставку мёда в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«В 2019 году под контролем Управления Россельхознадзора новосибирскими предприятиями отправлено за рубеж 23,86 тонн меда. Это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год – 13,62 тонны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители мёда аттестованы и внесены в список российских предприятий, которые соответствуют требованиям Китая. Вывоз девяти экспортных партий осуществлялся автомобильным транспортом.

Напомним, 12 августа эксперты рассказали об опасности мёда отравленных пчёл.