Лента новостейПредложить новость
Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра
Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске
Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя играРубрика: общество, спорт
17.08.2019 19:08
фото из официальной группы ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Сегодня впервые в истории ФК «Новосибирск» прошла домашняя игра, которая закончилась со счётом 3:1 в нашу пользу.
Новосибирская команда сыграла против ФК «Сахалин» и победила. За ходом матча следил корреспондент Сиб.фм.
Футболисты из Новосибирска открыли счёт: на 25-ой минуте матча гол забил Дорожкин.
Во втором тайме удача начала отворачиваться от новосибирцев. В наши ворота был назначен пенальти и на 68-ой минуте Матрахов из «Сахалина» забивает мяч. Счёт становится 1:1.
Далее всё стало вновь налаживаться: на 75-ой минуте Друзин отправляет мяч в ворота гостей, а спустя уже две минуты гол забивает новосибирец Беляев.
Конечным итогом стал счёт 3:1 в нашу пользу. Поздравляем ФК «Новосибирск» с первой победой.
Ранее мы сообщали, что новосибирцы проиграли одноимённому клубу из Читы и иркутскому «Зениту», из-за чего оказались на последней строчке турнирной таблицы ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов (группа «Восток»). Остаётся надеяться, что с сегодняшнего дня в истории футбольного клуба начнётся новая глава, посвящённая только победам.
Напомним, 8 августа ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайт.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра
Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске
Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное