Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

фото из официальной группы ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня впервые в истории ФК «Новосибирск» прошла домашняя игра, которая закончилась со счётом 3:1 в нашу пользу.

Новосибирская команда сыграла против ФК «Сахалин» и победила. За ходом матча следил корреспондент Сиб.фм.

Футболисты из Новосибирска открыли счёт: на 25-ой минуте матча гол забил Дорожкин.

Во втором тайме удача начала отворачиваться от новосибирцев. В наши ворота был назначен пенальти и на 68-ой минуте Матрахов из «Сахалина» забивает мяч. Счёт становится 1:1.

Далее всё стало вновь налаживаться: на 75-ой минуте Друзин отправляет мяч в ворота гостей, а спустя уже две минуты гол забивает новосибирец Беляев.

Конечным итогом стал счёт 3:1 в нашу пользу. Поздравляем ФК «Новосибирск» с первой победой.

Ранее мы сообщали, что новосибирцы проиграли одноимённому клубу из Читы и иркутскому «Зениту», из-за чего оказались на последней строчке турнирной таблицы ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов (группа «Восток»). Остаётся надеяться, что с сегодняшнего дня в истории футбольного клуба начнётся новая глава, посвящённая только победам.

Напомним, 8 августа ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайт.