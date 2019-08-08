Эксперты назвали самую непопулярную профессию в Новосибирске

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Эксперты назвали самую непопулярную профессию в НовосибирскеРубрика: общество
17.08.2019 09:50
фото PIXABAY.COM
По всей стране не хватает специалистов рабочей профессии; конкурс составляет менее одного резюме на вакансию.
Аналитики назвали специальности, которые пользуются наименьшим спросом у жителей столицы Сибири. Информацией поделилось издание «ТАСС» со ссылкой на исследования портала «Работа.ру».
Выяснилось, что в Новосибирске чувствуется сильная нехватка бетонщиков. Также в городе не хватает прорабов.
«По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий, наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию», — говорится в сообщении.
Напомним, 16 августа стало известно, что женщинам в России запретили работать в сотне профессий.
Никита Минин
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