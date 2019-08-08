Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской области

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Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской областиРубрика: общество, проиcшествия
17.08.2019 15:11
фото PIXABAY.COM
Житель Кузбасса подвергнут наказанию за распространение экстремистских материалов; он слушал запрещённую музыку.
В Кемеровской области суд наказал меломана, который разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» песни Тимура Муцураева, включённые в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга сети Интернет установлен факт распространения экстремистских материалов пользователем социальной сети «ВКонтакте». В целях проверки информации в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» было установлено, что в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страница пользователя, и в разделе аудиозаписи размещён аудиоматериал, включённый в опубликованный федеральный список экстремистских материалов Минюста», — говорится в сообщении.
Кузбассовец полностью признал свою вину. Суд оштрафовал его на 2000 рублей и заставил удалить запрещённые песни со странички.
Напомним, 8 августа стало известно, что жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео.
Никита Минин
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Лента новостей
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