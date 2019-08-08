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Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской области

Рубрика: общество, проиcшествия

17.08.2019 15:11

фото PIXABAY.COM

Житель Кузбасса подвергнут наказанию за распространение экстремистских материалов; он слушал запрещённую музыку.

В Кемеровской области суд наказал меломана, который разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» песни Тимура Муцураева, включённые в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет установлен факт распространения экстремистских материалов пользователем социальной сети «ВКонтакте». В целях проверки информации в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» было установлено, что в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страница пользователя, и в разделе аудиозаписи размещён аудиоматериал, включённый в опубликованный федеральный список экстремистских материалов Минюста», — говорится в сообщении.

Кузбассовец полностью признал свою вину. Суд оштрафовал его на 2000 рублей и заставил удалить запрещённые песни со странички.

Напомним, 8 августа стало известно, что жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео.

 

Никита Минин

Теги: экстремизм музыка Кузбасс Кемеровская область

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ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школах

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

сегодня 11:50 Хроника 0 Коммент.

Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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