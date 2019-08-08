Граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске

фото и видео группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В честь воспитанника «Сибири» Владимира Тарасенко фанаты разукрасили стену; сам хоккеист оставил автограф под рисунком.

В Новосибирске на стене у ЛДС появилось огромное изображение хоккеиста Владимира Тарасенко. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы рисунка — представители фанатского движения «Дружина», которые вдохновились достижениями воспитанника «Сибири». Сейчас хоккеист находится в Новосибирске, чтобы показать жителям города завоёванный им 13 июня в составе хоккейного клуба «Сент Луис Блюз» Кубок Стэнли.

Примечательно, что Тарасенко лично оставил свой автограф под изображением на стене здания.

Напомним, 19 августа Кубок Стэнли в ЛДС «Сибирь» будут показывать почти пять часов.