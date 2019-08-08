Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области

Фото и видео из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Серьёзное ДТП произошло недалеко от посёлка Кошево; по словам очевидцев, есть пострадавший.

В Новосибирской области седан «улетел» с дороги после столкновения с грузовиком. Информацией поделились подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на трассе Р-255 рядом с посёлком Кошево. Седан Nissan Almera в результате ДТП вылетел с проезжей части и повис на краю дороги.

Очевидцы сообщают, что водитель седана находится в плохом состоянии, однако дышит.

Движение по этому участку дороги перекрыто.

Напомним, 16 августа три человека погибли в ДТП в Кемеровской области.