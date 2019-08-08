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Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
17.08.2019 13:49
Фото и видео из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Серьёзное ДТП произошло недалеко от посёлка Кошево; по словам очевидцев, есть пострадавший.
В Новосибирской области седан «улетел» с дороги после столкновения с грузовиком. Информацией поделились подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла на трассе Р-255 рядом с посёлком Кошево. Седан Nissan Almera в результате ДТП вылетел с проезжей части и повис на краю дороги.
Очевидцы сообщают, что водитель седана находится в плохом состоянии, однако дышит.
Движение по этому участку дороги перекрыто.
Напомним, 16 августа три человека погибли в ДТП в Кемеровской области.
Никита Минин
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Лента новостей
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
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