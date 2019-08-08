Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школах

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Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школахРубрика: общество
17.08.2019 12:50
фото PIXABAY.COM
Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах; в некоторых заведениях факультатив может появиться в 2020-2025 годах.
Институт развития интернета предложил министерству просвещения Российской Федерации сделать занятия по киберспорту частью школьной программы для подростковой и юношеской возрастных групп. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Предполагается, что эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Если идея получит свое развитие, то нововведение появится и в образовательных учреждениях Новосибирской области.
«ИТ-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти. По данным глобальных диджитал-отчетов, порядка 25% создателей новых вирусов, вредоносных сайтов — вчерашние подростки, которые начали просто интересоваться программированием. Таким образом, путь эффективного представителя ИТ-сферы начинается с самообразования и прокладывается ещё в период обучения в школе», — сообщает генеральный директор ИРИ Сергей Петров.
Напомним, 26 июля открытие школы с собственным телевидением анонсировал новосибирский депутат.
Никита Минин
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