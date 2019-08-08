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Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школах

Рубрика: общество

17.08.2019 12:50

фото PIXABAY.COM

Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах; в некоторых заведениях факультатив может появиться в 2020-2025 годах.

Институт развития интернета предложил министерству просвещения Российской Федерации сделать занятия по киберспорту частью школьной программы для подростковой и юношеской возрастных групп. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Предполагается, что эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Если идея получит свое развитие, то нововведение появится и в образовательных учреждениях Новосибирской области. 

«ИТ-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти. По данным глобальных диджитал-отчетов, порядка 25% создателей новых вирусов, вредоносных сайтов — вчерашние подростки, которые начали просто интересоваться программированием. Таким образом, путь эффективного представителя ИТ-сферы начинается с самообразования и прокладывается ещё в период обучения в школе», — сообщает генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Напомним, 26 июля открытие школы с собственным телевидением анонсировал новосибирский депутат.

 

Никита Минин

Теги: технологии Новосибирская область образование

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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