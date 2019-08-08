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«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

Рубрика: проиcшествия

17.08.2019 12:20

кадр из фильма "Кладбище домашних животных" с сайта Кинопоиск

В Алтайском крае мужчина случайно наткнулся в лесу на груду скелетов собак; по примерным подсчетам там лежат 40 трупов.

Житель Бийска поделился с подписчиками группы «Инцидент Бийск» информацией, что в лесу одного из микрорайонов города кто-то выбросил большое количество останков собак.

«Свалка собачьих трупов в лесу Сорокино (рядом с садоводством Заря) Почему трупы просто выброшены (их приблизительно около 40штук), а не захоронены? Может быть кого-то еще заинтересует данный факт», — написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

Бухгалтер данного садоводства сообщила, что 16 августа две группы специалистов отправились в этот лес, чтобы отыскать указанную «свалку». Им удалось обнаружить лишь скелет маленькой собачки, которую, возможно, из общей кучи утащили коршуны. Сегодня поиски продолжатся.

Комментаторы предположили, что это место, куда трупы животных свозила организация по отлову бездомных собак.

Напомним, 14 августа живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири.

 

Никита Минин

Теги: животные Алтайский край Бийск

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сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

сегодня 11:50 Хроника 0 Коммент.

Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

вчера 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

вчера 18:40 Наука 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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