«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

кадр из фильма "Кладбище домашних животных" с сайта Кинопоиск

В Алтайском крае мужчина случайно наткнулся в лесу на груду скелетов собак; по примерным подсчетам там лежат 40 трупов.

Житель Бийска поделился с подписчиками группы «Инцидент Бийск» информацией, что в лесу одного из микрорайонов города кто-то выбросил большое количество останков собак.

«Свалка собачьих трупов в лесу Сорокино (рядом с садоводством Заря) Почему трупы просто выброшены (их приблизительно около 40штук), а не захоронены? Может быть кого-то еще заинтересует данный факт», — написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

Бухгалтер данного садоводства сообщила, что 16 августа две группы специалистов отправились в этот лес, чтобы отыскать указанную «свалку». Им удалось обнаружить лишь скелет маленькой собачки, которую, возможно, из общей кучи утащили коршуны. Сегодня поиски продолжатся.

Комментаторы предположили, что это место, куда трупы животных свозила организация по отлову бездомных собак.

Напомним, 14 августа живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири.