Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

фото группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Святыня пробудет в главном соборе Новосибирска ровно 10 дней; частица мощей появится в городе в сентябре.

В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила группа «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

Святыню можно будет увидеть в Вознесенском соборе в период с 15 по 25 сентября. Ожидается, что верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приедут в Новосибирск, чтобы помолиться рядом с ковчегом.

«Уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными. Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека — 36,6 градусов. Ученые, исследовавшие феномен, только разводят руками и констатируют это как «факт, не изученный наукой». Люди верующие относятся к этому проще и называют явление нетленных мощей Спиридона Тримифунтского великим Божьим чудом», — говорится в сообщении.

На данный момент останки святителя находятся на острове Корфу в городе Керкиры.

Напомним, в мае микроикону Николая Чудотворца создал новосибирский Левша.