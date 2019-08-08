Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

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Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в НовосибирскРубрика: общество, культура
17.08.2019 17:47
фото группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»
Святыня пробудет в главном соборе Новосибирска ровно 10 дней; частица мощей появится в городе в сентябре.
В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила группа «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».
Святыню можно будет увидеть в Вознесенском соборе в период с 15 по 25 сентября. Ожидается, что верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приедут в Новосибирск, чтобы помолиться рядом с ковчегом.
«Уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными. Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека — 36,6 градусов. Ученые, исследовавшие феномен, только разводят руками и констатируют это как «факт, не изученный наукой». Люди верующие относятся к этому проще и называют явление нетленных мощей Спиридона Тримифунтского великим Божьим чудом», — говорится в сообщении.
На данный момент останки святителя находятся на острове Корфу в городе Керкиры.
Напомним, в мае микроикону Николая Чудотворца создал новосибирский Левша.
Никита Минин
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