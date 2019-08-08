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Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

Рубрика: общество, культура

17.08.2019 17:47

фото группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Святыня пробудет в главном соборе Новосибирска ровно 10 дней; частица мощей появится в городе в сентябре.

В Новосибирск привезут ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила группа «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

Святыню можно будет увидеть в Вознесенском соборе в период с 15 по 25 сентября. Ожидается, что верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приедут в Новосибирск, чтобы помолиться рядом с ковчегом.

«Уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными. Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека — 36,6 градусов. Ученые, исследовавшие феномен, только разводят руками и констатируют это как «факт, не изученный наукой». Люди верующие относятся к этому проще и называют явление нетленных мощей Спиридона Тримифунтского великим Божьим чудом», — говорится в сообщении.

На данный момент останки святителя находятся на острове Корфу в городе Керкиры.

Напомним, в мае микроикону Николая Чудотворца создал новосибирский Левша.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область религия

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Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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