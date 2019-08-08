Новосибрцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке

фото из группы "Нетипичный Новосибирск"

Жители Новосибирска присоединились к «доброму» флешмобу; на остановках появились монетки «от Сони Рыбиной».

В Новосибирске на остановках общественного транспорта стали появляться монеты специально для тех, кому не хватает денег на проезд. Жители города решили поддержать таким образом флешмоб, цель которого — исполнение мечты Сони Рыбиной, девочки, которая скончалась от рака в январе 2019 года.

«Здравствуйте жители нашего города!!! Сегодня мы осуществляли мечту умершего в десятилетнем возрасте ребенка, Сони Рыбиной!! Её мечта заключалась в том, чтобы на остановках вместо объявлений висели монетки, и люди, которым не хватает на проезд в общественном транспорте, могли всегда добраться до дома!! По всей России люди воплощают мечту этой девочки, чтобы сделать мир чуть добрее!!! Мы не волонтеры, мы обычные неравнодушные люди!!!» — пишет подписчик сообщества «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм)

Соня Рыбина была маленькой жительницей Санкт-Петербурга. В феврале 2018 года у неё диагностировали онкологическое заболевание. Уже находясь в больнице, девочка рассказала о своей мечте: чтобы на каждой остановке висели объявления с деньгами. После смерти ребёнка её родители запустили флешмоб #мечтаСониРыбиной. Люди по всей России начали расклеивать монетки по остановкам в память о девочке.

Напомним, 12 августа стало известно, что новосибирская журналистка скончалась от рака.