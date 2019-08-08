Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

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Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в СингапуреРубрика: общество, спорт
17.08.2019 11:20
фото из группы AllSport в социальной сети "ВКонтакте"
Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем; он показал результат 47,88 секунды, что стало рекордом.
Новосибирец Владимир Морозов взял золото на этапе Кубка мира на дистанции 100 метров вольным стилем и установил новый рекорд. Об этом сообщает издание «ТАСС».
27-летний пловец показал результат 47,88 секунды, что стало абсолютным рекордом Кубка мира. Серебряная медаль досталась венгру Себастьяну Сабо, тройку же замыкает итальянец Санто Кондорелли.
Чуть ранее Морозов также одержал победу в заплыве на спине на дистанции 50 метров. Это расстояние спортсмен проплыл за 24,40 секунд.
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.
Напомним, в начале июля новосибирская спортсменка завоевала золотую медаль на первенстве Европы по плаванию.
Никита Минин
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Лента новостей
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