Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России

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Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев РоссииРубрика: общество
17.08.2019 08:40
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Птица попала в двигатель взлетавшего самолёта; Путин наградил лётчиков, совершивших аварийную посадку.
Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» лётчиков самолёта «Уральских авиалиний», которые совершили экстренную посадку лайнера под Жуковским после возгорания двигателя. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Мурзину Георгию Александровичу и Юсупову Дамиру Касимовичу», — говорится в тексте указа.
Также орденов Мужества удостоены остальные члены экипажа: Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.
Ранее Сиб.фм писал, как самолёт А321 совершил аварийную посадку на кукурузном поле из-за попавшей в двигатель чайки. На тот момент на борту находились 241 человек. Благодаря слаженной работе пилотов и членов экипажа, обошлось без жертв.
Напомним, 16 августа в сети появилось видео, на котором видно, как произошло возгорание двигателя самолёта.
Никита Минин
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Лента новостей
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