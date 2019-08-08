Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

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Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов НовосибирскаРубрика: общество
17.08.2019 10:12
Фото Законодательное собрание Новосибирской области
Праздник для детей с ограниченными возможностями по здоровью прошёл в Ленинском районе Новосибирска; праздник проходил уже в двадцатый раз.
На ежегодном благотворительном празднике «Доброе сердце», который прошел в Ленинском районе Новосибирска, гостей и участников приветствовала депутат Законодательного собрания Новосибирской области Оксана Марченко. Основная цель мероприятия – интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями по здоровью, привлечение внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В этом году в мероприятии принимали участие 450 ребят и подростков с тяжёлыми диагнозами, такими как ДЦП, сахарный диабет, онкогематологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.
Ребята участвовали в концертно-развлекательной программе. Для них на аллеях парка имени Кирова работали интерактивные игровые и творческие площадки, работала полевая кухня, раздавали выпечку, мороженое и прохладительные напитки.
«Ленинский район богат традициями, и «Доброе сердце» — одна из самых любимых его жителями. В этот день в парке Кирова для ребят все аттракционы – бесплатные. Каждый ребёнок ушёл с подарком. Этот праздник проходит в летние дни накануне учебного года. Когда можно воспользоваться всеми прелестями этого замечательного парка в Ленинском районе – покататься на каруселях и пообщаться друг с другом», — отметила заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Новосибирской области Оксана Марченко.
По словам парламентария, для ребят – это шанс не только отдохнуть, но и встретить новых друзей. Ведь большинство из них маломобильны, обучаются в домашних условиях. И не не хватает общения.
Оксана Марченко отметила, что в организации праздника участвует не только администрация района и депутатский корпус, но и общественники, социально направленный бизнес. Только объединёнными усилиями можно сделать жизнь детей лучше.
Традиционно праздник проводится при поддержке организаций и предприятий города. В этом году его помогли организовать депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания региона, детский благотворительный фонд, благотворительный фонд «Наш день», акционерное общество «Сибиар», торговый дом «Русский холод», компании «Подорожник», «Сибирские блины», «Большой праздник», общественная организация «Братина», благотворительный фонд «Солнце в ладошках» и многие другие.
Напомним, 15 августа стало известно о новых мероприятиях по поддержке агропромышленного комплекса Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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