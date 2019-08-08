Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске

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Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в ОмскеРубрика: проиcшествия
17.08.2019 13:30
фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Омской области
В тепловой сети возник прорыв горячей воды; 10-летний мальчик получил множество ожогов тела.
В Омске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка из-за прорыва тепловой сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранительные органы установили, что рядом с домом на улице Завертяева возник прорыв горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Вечером 28 июля 10-летний мальчик во время прогулки поскользнулся на размытой почве и упал в кипяток. Ребёнка доставили в больницу со множеством ожогов.
Тепловая сеть, на которой произошла авария, принадлежит коммерческой организации. Так как ответственные лица не смогли оперативно устранить последствия прорыва воды, компании предстоит ответить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей.
Напомним, 8 августа двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками.
Никита Минин
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Лента новостей
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