Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

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В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП; три человека погибли и ещё трое получили травмы.

Страшная авария унесла три человеческие жизни в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло 16 августа примерно в 17:15 на дороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск — Новокузнецк». Столкнулись три машины: «Тойота», «Киа» и «Шевроле». Авария произошла из-за того, что водитель «Киа» нарушил правила дорожного движения и выехал на встречку.

В результате ДТП двое мужчин и женщина скончались на месте. Ещё две женщины и мужчина были госпитализированы в больницу с серьёзными травмами.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 августа торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП в Новосибирске.