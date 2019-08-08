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У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

Рубрика: общество, проиcшествия

17.08.2019 10:41

фото "Поискового отряда "Лиза Алерт"

На поиски потерявшегося в лесу под Омском трёхлетнего мальчика отправились люди со всей Сибири; после завершения операции поисковикам не вернули рации и навигаторы.

У волонтёров, которые бросили все силы на поиски пропавшего Коли Бархатова, украли специальное оборудование, которое необходимо поисковикам для дальнейшей работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнорре-Дмитриева.

«На поисках трехлетнего Коли в Омской области у отряда «Лиза Алерт» украли часть оборудования. Просто не вернули в штаб после окончания поисковых работ и возвращения с задач. Напомню, что это оборудование, купленное нам добрыми людьми или приобретенное за наш счет, с помощью которого мы спасаем жизни. Однажды чего-то из этого не хватит, чтобы кого-то вовремя найти. Поэтому почтим минутой молчания пять отрядных компасов, три навигатора, десять антенн, одно зарядное устройство и пять раций», – написано в посте.

Как ранее писал Сиб.фм, трёхлетний Коля Бархатов пропал в болотистой местности Большереченского района Омской области 13 августа, когда его родители ушли собирать ягоды и не заметили, как мальчик один отправился в чащу леса. Его обнаружили спустя три дня в 800 метрах от поискового штаба.

Напомним, 16 августа волонтёр из Москвы рассказала, как нашла потерявшегося мальчика под Омском.

 

Никита Минин

Теги: поиски пропавших спасатели Омская область

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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