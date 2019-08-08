Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео

Постоянная посетительница зоопарка вновь радует подписчиками видео из жизни белых медведей.

Очередное видео из жизни белых медвежат появилось на канале в видеохостинге YouTube постоянной посетительницы Новосибирского зоопарка Анны Новиковой.

Она запечатлела игры Норди и Шайны, которые со стороны похожи на драку. Герда же предпочитает отдыхать в одиночестве, плавая в воде или бродя по ледникам. В какой-то момент видео подписчикам Анны показалось, что Герда столкнула Шайну в воду, из-за чего они стали переживать за медвежонка.

«Мамашка толкает дочку в воду. Вот ведь какая…», – пишет одна из подписчиц.

Позднее Анна Новикова опубликовала видео, где Шайна устала от игр и просто бродит по суше, периодически позируя перед зрителями вместе с Гердой. Норди же устаёт не так быстро и продолжает играть и резвиться в воде.

Подписчики постоянной посетительницы зоопарка переживают, что скоро придётся прощаться с медвежатами.

«Вот думаю, как будем расставаться. Даже не представляю этот момент. Точно будут слёзы», – делится эмоциями одна из зрительниц.

Напомним, в августе 2019 года белые медведи Новосибирского зоопарка получили новые игрушки с тайниками для еды.