Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

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Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
17.08.2019 07:21
Скриншот из видео
Постоянная посетительница зоопарка вновь радует подписчиками видео из жизни белых медведей.
Очередное видео из жизни белых медвежат появилось на канале в видеохостинге YouTube постоянной посетительницы Новосибирского зоопарка Анны Новиковой.
Она запечатлела игры Норди и Шайны, которые со стороны похожи на драку. Герда же предпочитает отдыхать в одиночестве, плавая в воде или бродя по ледникам. В какой-то момент видео подписчикам Анны показалось, что Герда столкнула Шайну в воду, из-за чего они стали переживать за медвежонка.
«Мамашка толкает дочку в воду. Вот ведь какая…», – пишет одна из подписчиц.
Позднее Анна Новикова опубликовала видео, где Шайна устала от игр и просто бродит по суше, периодически позируя перед зрителями вместе с Гердой. Норди же устаёт не так быстро и продолжает играть и резвиться в воде.
Подписчики постоянной посетительницы зоопарка переживают, что скоро придётся прощаться с медвежатами.
«Вот думаю, как будем расставаться. Даже не представляю этот момент. Точно будут слёзы», – делится эмоциями одна из зрительниц.
Напомним, в августе 2019 года белые медведи Новосибирского зоопарка получили новые игрушки с тайниками для еды.
Дарья Мелехова
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