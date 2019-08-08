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Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

17.08.2019 07:21

Скриншот из видео

Постоянная посетительница зоопарка вновь радует подписчиками видео из жизни белых медведей.

Очередное видео из жизни белых медвежат появилось на канале в видеохостинге YouTube постоянной посетительницы Новосибирского зоопарка Анны Новиковой.

Она запечатлела игры Норди и Шайны, которые со стороны похожи на драку. Герда же предпочитает отдыхать в одиночестве, плавая в воде или бродя по ледникам. В какой-то момент видео подписчикам Анны показалось, что Герда столкнула Шайну в воду, из-за чего они стали переживать за медвежонка.

«Мамашка толкает дочку в воду. Вот ведь какая…», – пишет одна из подписчиц.

Позднее Анна Новикова опубликовала видео, где Шайна устала от игр и просто бродит по суше, периодически позируя перед зрителями вместе с Гердой. Норди же устаёт не так быстро и продолжает играть и резвиться в воде.

Подписчики постоянной посетительницы зоопарка переживают, что скоро придётся прощаться с медвежатами.

«Вот думаю, как будем расставаться. Даже не представляю этот момент. Точно будут слёзы», – делится эмоциями одна из зрительниц.

Напомним, в августе 2019 года белые медведи Новосибирского зоопарка получили новые игрушки с тайниками для еды. 

Дарья Мелехова

Теги: животные видео Новосибирский зоопарк белые медведи

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ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков

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сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

вчера 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

вчера 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

вчера 16:10 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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