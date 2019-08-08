Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

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Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцевРубрика: общество
18.08.2019 08:35
Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка выложила видео с мангустами; зверёк носится по вольеру и не даёт покоя взрослым.
Животные Новосибирского зоопарка не перестают удивлять своим поведением людей. Постоянная посетительница заведения Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале видео с мангустами.
В ролике можно увидеть, как малыш-мангуст быстро бегает и прыгает по вольеру. Потом ему становится скучно и он решает поиграть со взрослыми: зверёк начинает грызть и пинать хвост своего собрата.
Комментарии не заставили себя ждать:
«С таким ребёнком скучать некогда».
«Какой смешной!»
Напомним, 17 августа Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке.
Никита Минин
Комментарии
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