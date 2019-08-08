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Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

Рубрика: общество

18.08.2019 08:35

Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка выложила видео с мангустами; зверёк носится по вольеру и не даёт покоя взрослым.

Животные Новосибирского зоопарка не перестают удивлять своим поведением людей. Постоянная посетительница заведения Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале видео с мангустами.

В ролике можно увидеть, как малыш-мангуст быстро бегает и прыгает по вольеру. Потом ему становится скучно и он решает поиграть со взрослыми: зверёк начинает грызть и пинать хвост своего собрата.

Комментарии не заставили себя ждать:

«С таким ребёнком скучать некогда».

«Какой смешной!»

Напомним, 17 августа Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные Новосибирский зоопарк

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сегодня 15:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Внушительный чулымец в сандалиях пропал в Новосибирске

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Пропавшего томича в сапогах ищут под Новосибирском

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»

сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай

сегодня 09:15 Бизнес 0 Коммент.

Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской области

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного

вчера 14:20 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске

вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школах

вчера 12:50 Общество 0 Коммент.

«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

вчера 11:50 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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