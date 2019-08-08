Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка выложила видео с мангустами; зверёк носится по вольеру и не даёт покоя взрослым.

Животные Новосибирского зоопарка не перестают удивлять своим поведением людей. Постоянная посетительница заведения Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале видео с мангустами.

В ролике можно увидеть, как малыш-мангуст быстро бегает и прыгает по вольеру. Потом ему становится скучно и он решает поиграть со взрослыми: зверёк начинает грызть и пинать хвост своего собрата.

Комментарии не заставили себя ждать:

«С таким ребёнком скучать некогда».

«Какой смешной!»

Напомним, 17 августа Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке.