Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

Профессиональное образование для учащихся коррекционных школ является актуальным не только для нашего региона, но и для страны в целом; во многих образовательных учреждениях не хватает помещений.

По мнению заместителя председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Татьяны Есиповой вопрос создания классов профориентационной подготовки в коррекционных школах является актуальным как для нашего региона, так и для страны в целом.

По словам парламентария, открытие таких классов даёт возможность выпускникам получать более глубокие профессиональные знания и умения, сокращает сроки адаптации в профессиональных училищах; в ряде случаев может способствовать более успешному трудоустройству, и точно создаёт предпосылки для достижения детьми большей социальной зрелости.

«В начале лета ко мне поступило обращение от группы родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, об организации в специальных (коррекционных) школах VIII вида 10-12 классов с углублённой профессионально-трудовой подготовкой с привлечением к сотрудничеству специалистов профессионального образования», – рассказала Татьяна Есипова.

По результатам встреч с родителями Татьяна Есипова подготовила обращение в адрес министерства образования Новосибирской области и приняла участие в рабочем совещании под руководством министра Сергея Федорчука, просвещённой этому вопросу.

«В связи с важностью и актуальностью данной проблемы было решено реализовать пилотный проект по профориентационной работе в 10-12 классах коррекционных школ VIII вида в городе Новосибирске. Благодаря этому проекту каждый ученик пройдёт не только профориентационные тесты, но и профессиональные пробы в колледжах и организациях профессионального образования, а также первоначальную профессиональную подготовку. Конечно, это будет реализовано для тех детей, которые не имеют противопоказаний по здоровью, и чьи родители дали своё согласие», – отметила законодатель.

Однако, во многих школах создать 10-12 классы невозможно из-за отсутствия дополнительных помещений. Татьяна Есипова пообещала, что продолжит работать над решением этой проблемы.

В настоящее время в Новосибирской области в целях формирования эффективной социализации и содействия развитию профессиональной ориентации обучающихся с интеллектуальными нарушениями, в том числе обучающихся коррекционных школ, на территории Новосибирской области ежегодно проводится ряд мероприятий. Так на базе Черепановской специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями по здоровью — открытая областная олимпиада по социально-бытовой ориентировке. В Верх-Ирменской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья — открытая областная олимпиада по профессионально – трудовому обучению. А в новосибирской специальная (коррекционная) школа № 209 — областной фестиваль профессиональной ориентации.

Напомним, на этой неделе в Ленинском районе Новосибирска прошёл праздник «Доброе сердце».