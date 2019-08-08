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Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Рубрика: общество

17.08.2019 15:55

фото PIXABAY.COM

Специалисты рассказали, каким продуктам стоит уделить особое внимание, чтобы вести здоровый образ жизни.

Эксперты составили идеальный рацион для людей, которые хотят следить за своим здоровьем. Информация появилась на сайте информационного агентства «URA.ru». Врачи-диетологи советуют употреблять как можно больше морской рыбы, овощей и оливковое или льняное масло. Также время от времени стоит добавлять в меню макароны из твёрдых сортов пшеницы.

«Если говорить об идеальном рационе, то хорошо бы увеличить долю овощей и так называемой грубой волокнистой пищи: кроме овощей это гречка, овсянка и грубые сорта хлеба — ржаной, ржано-бородинский и хлеб с отрубями», — цитирует издание главу Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга.

Специалист подчёркивает, что рыбы нужно употреблять больше, чем мяса. Предпочтение стоит отдавать шпротам, сардинам и сельди. 

Напомним, 9 августа учёные рассказали, какие продукты следует есть для сохранения зрения.

 

Никита Минин

Теги: рыба продукты питание

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Киберспорт могут начать преподавать в новосибирских школах

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

сегодня 11:50 Хроника 0 Коммент.

Пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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