Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

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Специалисты рассказали, каким продуктам стоит уделить особое внимание, чтобы вести здоровый образ жизни.

Эксперты составили идеальный рацион для людей, которые хотят следить за своим здоровьем. Информация появилась на сайте информационного агентства «URA.ru». Врачи-диетологи советуют употреблять как можно больше морской рыбы, овощей и оливковое или льняное масло. Также время от времени стоит добавлять в меню макароны из твёрдых сортов пшеницы.

«Если говорить об идеальном рационе, то хорошо бы увеличить долю овощей и так называемой грубой волокнистой пищи: кроме овощей это гречка, овсянка и грубые сорта хлеба — ржаной, ржано-бородинский и хлеб с отрубями», — цитирует издание главу Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга.

Специалист подчёркивает, что рыбы нужно употреблять больше, чем мяса. Предпочтение стоит отдавать шпротам, сардинам и сельди.

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