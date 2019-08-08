Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Лента новостейПредложить новость
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Врачи-диетологи составили идеальный рацион питанияРубрика: общество
17.08.2019 15:55
фото PIXABAY.COM
Специалисты рассказали, каким продуктам стоит уделить особое внимание, чтобы вести здоровый образ жизни.
Эксперты составили идеальный рацион для людей, которые хотят следить за своим здоровьем. Информация появилась на сайте информационного агентства «URA.ru». Врачи-диетологи советуют употреблять как можно больше морской рыбы, овощей и оливковое или льняное масло. Также время от времени стоит добавлять в меню макароны из твёрдых сортов пшеницы.
«Если говорить об идеальном рационе, то хорошо бы увеличить долю овощей и так называемой грубой волокнистой пищи: кроме овощей это гречка, овсянка и грубые сорта хлеба — ржаной, ржано-бородинский и хлеб с отрубями», — цитирует издание главу Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга.
Специалист подчёркивает, что рыбы нужно употреблять больше, чем мяса. Предпочтение стоит отдавать шпротам, сардинам и сельди.
Напомним, 9 августа учёные рассказали, какие продукты следует есть для сохранения зрения.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири
Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Пять пьяных окуней
Из-за гибели нескольких рыб аграрное предприятие попало ...
Новости по теме
Популярное