Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного

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В Тогучинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление; в ходе ссоры женщина нанесла сожителю ножевое ранение.

В Новосибирской области 34-летний житель поселка Горный пострадал от действий своей дамы сердца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Утром 16 августа скорая помощь доставила в больницу мужчину с ножевым ранением. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что нож в пострадавшего вонзила его возлюбленная. Накануне вечером между людьми вспыхнула ссора, которую 32-летняя женщина решила завершить ударом ножа.

Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.

Напомним, 11 августа раненный возле бара ножом в сердце алтаец сбежал от нападавшего.