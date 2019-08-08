Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного

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Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленногоРубрика: проиcшествия
17.08.2019 14:20
фото PIXABAY.COM
В Тогучинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление; в ходе ссоры женщина нанесла сожителю ножевое ранение.
В Новосибирской области 34-летний житель поселка Горный пострадал от действий своей дамы сердца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Утром 16 августа скорая помощь доставила в больницу мужчину с ножевым ранением. В ходе расследования правоохранительные органы установили, что нож в пострадавшего вонзила его возлюбленная. Накануне вечером между людьми вспыхнула ссора, которую 32-летняя женщина решила завершить ударом ножа.
Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.
Напомним, 11 августа раненный возле бара ножом в сердце алтаец сбежал от нападавшего.
Никита Минин
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Лента новостей
Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
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