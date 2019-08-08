Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

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Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсетиРубрика: общество
18.08.2019 12:00
Фото с сайта pixabay.com
Муж-«абьюзер» избивал жену на глазах ребёнка в Новосибирской области; пост в соцсетях заставил его испугаться.
Жительница Карасука пожаловалась на домашнее насилие со стороны неверного мужа в соцсетях. Сегодня, 18 августа женщина рассказала об итогах поста о домашнем насилии в городском паблике «Подслушано в Карасуке».
Анонимная жалоба на агрессивного мужа была опубликована ещё 16 августа. Молодая мать пожаловалась на избиение, которое произошло на глазах ребёнка. Судя по описанию, женщина стала жертвой «абьюзера» — бывший муж не живёт с ней уже год, периодически избивает, но клянётся в любви каждый раз.
«Бывший муж не даёт жить спокойно, недавно избил меня на глазах у соседей. Да что там соседи, на глазах у собственного ребёнка.Что ему от меня нужно? Не живём вместе уже год, женщин у него хватает. Он пьёт с ними неделями до отключки, а мне говорит — «люблю одну тебя, никто больше не нужен». Как укрыть свой мир от агрессии бывшего?", — написала женщина на условиях анонимности.
Пост набрал почти четыре тысячи просмотров, несколько мужчин предложили свою помощь по урегулированию конфликта. Через два дня после публикации женщина поблагодарила подписчиков за неравнодушие и сообщила, что пост напугал домашнего тирана.
«Заявление в полицию написано было в тот же день, медосвидетельствование я прошла прошла. Но дело в том, что по закону ему ничего не будет. Думаю написать ещё в подразделение по делам несовершеннолетних, ведь ребёнку это психику попортило, он так за меня испугался. Спасибо всем заранее», — сообщила автор предыдущего поста.
Напомним, 23 июля арестовали отца-тирана, который держал сына в сарае без еды и закованным в цепи.
Никита Манько
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