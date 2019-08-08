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Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Рубрика: общество

18.08.2019 12:00

Фото с сайта pixabay.com

Муж-«абьюзер» избивал жену на глазах ребёнка в Новосибирской области; пост в соцсетях заставил его испугаться. 

 Жительница Карасука пожаловалась на домашнее насилие со стороны неверного мужа в соцсетях. Сегодня, 18 августа женщина рассказала об итогах поста о домашнем насилии в городском паблике «Подслушано в Карасуке».

Анонимная жалоба на агрессивного мужа была опубликована ещё 16 августа. Молодая мать пожаловалась на избиение, которое произошло на глазах ребёнка. Судя по описанию, женщина стала жертвой «абьюзера» — бывший муж не живёт с ней уже год, периодически избивает, но клянётся в любви каждый раз. 

«Бывший муж не даёт жить спокойно, недавно избил меня на глазах у соседей. Да что там соседи, на глазах у собственного ребёнка.Что ему от меня нужно? Не живём вместе уже год, женщин у него хватает. Он пьёт с ними неделями до отключки, а мне говорит — «люблю одну тебя, никто больше не нужен». Как укрыть свой мир от агрессии бывшего?", — написала женщина на условиях анонимности.

Пост набрал почти четыре тысячи просмотров, несколько мужчин предложили свою помощь по урегулированию конфликта. Через два дня после публикации женщина поблагодарила подписчиков за неравнодушие и сообщила, что пост напугал домашнего тирана.

«Заявление в полицию написано было в тот же день, медосвидетельствование я прошла прошла. Но дело в том, что по закону ему ничего не будет. Думаю написать ещё в подразделение по делам несовершеннолетних, ведь ребёнку это психику попортило, он так за меня испугался. Спасибо всем заранее», — сообщила автор предыдущего поста.

Напомним, 23 июля арестовали отца-тирана, который держал сына в сарае без еды и закованным в цепи.

Никита Манько

Теги: семьи соцсети домашнее насилие

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Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

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«Кладбище домашних животных» обнаружили в Бийске

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

вчера 11:50 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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