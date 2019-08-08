Колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

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Неизвестный мужчина скончался на месте; полиция проводит проверку.

Водитель 43-лет устроил смертельное ДТП с наездом на пешехода. Инцидент произошёл на Колыванском шоссе 17 августа около 22:40, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, мужчина за рулём Toyota Wish сбил пешехода, который находился на проезжей части.В результате потерпевший скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают личность погибшего и обстоятельства трагедии.

Напомним, 17 августа из-за аварии было перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской области.