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Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

18.08.2019 15:22

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Один из водителей выехал на красный и спровоцировал ДТП на Станиславского; от удара микроавтобус сбил пешехода на тротуаре.

Пожилая жительница Новосибирска оказалась случайной жертвой ДТП на перекрёстке в Ленинском районе. Сегодня, 18 августа подробности трагедии сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

ДТП случилось на перекрёстке улицы Станиславского и улицы Степной около 13:30. По данным ведомства, водитель седана «Крайслер» двигался по улице Станиславского и на пересечении улиц столкнулся с микроавтобусом «Ниссан Ванетт».

В результате удара микроавтобус выехал на тротуар, где сбил 72-летнюю пенсионерку. Женщина получила несовместимые с жизнь травмы и прибывшие врачи скорой помощи констатировали её смерть.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, в данный момент устанавливается вина одного из водителей, который выехал на красный сигнал светофора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, 18 августа колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском.

 

Никита Манько

Теги: пенсионеры ДТП трагедии

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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