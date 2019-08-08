Лента новостейПредложить новость
Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске
Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»
Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра
Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.08.2019 15:22
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Один из водителей выехал на красный и спровоцировал ДТП на Станиславского; от удара микроавтобус сбил пешехода на тротуаре.
Пожилая жительница Новосибирска оказалась случайной жертвой ДТП на перекрёстке в Ленинском районе. Сегодня, 18 августа подробности трагедии сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
ДТП случилось на перекрёстке улицы Станиславского и улицы Степной около 13:30. По данным ведомства, водитель седана «Крайслер» двигался по улице Станиславского и на пересечении улиц столкнулся с микроавтобусом «Ниссан Ванетт».
В результате удара микроавтобус выехал на тротуар, где сбил 72-летнюю пенсионерку. Женщина получила несовместимые с жизнь травмы и прибывшие врачи скорой помощи констатировали её смерть.
«На месте работают сотрудники ГИБДД, в данный момент устанавливается вина одного из водителей, который выехал на красный сигнал светофора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, 18 августа колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске
Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»
Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра
Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск
Следком возбудил уголовное дело из-за получения мальчиком ожогов в Омске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Хрен в сумку
О борьбе бабушек за места и ящики, мировоззрении и, конечно, Путине...
Новости по теме
Популярное