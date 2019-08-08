Мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Байкер уходил от столкновения, но опрокинул мотоцикл; автомобиль разворачивался и стал препятствием.

Новосибирец на байке не смог избежать ДТП и затормозить. ДТП произошло вчера, 18 августа, около 20:00, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».

Столкновение напротив дома по улице Железнодорожная, 15 попало в соцсети. По словам подписчиков, входящих в мото-чат байкер ехал прямо, а «Тойота Королла» выполняла разворот. В результате мотоциклист влетел в заднюю часть кузова иномарки и опрокинул байк.

Пассажир мотоцикла был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, спортивный мотоцикл также получил тяжёлые повреждения. На месте работал экипаж ДПС, сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, 13 августа начался суд над водителем, который ответит за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой.